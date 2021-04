Sergio Agüero no está en los planes del Manchester United, aseguró este lunes Ole Gunnar Solskjaer, técnico de los ‘Red Devils’, quien silenció los rumores que acercaban al ‘Kun’ a su equipo.

“No esperaría que ningún jugador que haya jugado en un club durante diez años quiera ir a su rival de la ciudad”, respondió el estratega noruego al ser consultado sobre la posible incorporación del delantero argentino, que termina una larga relación con Manchester City y despierta el interés de los equipos más poderosos de Europa.

“Eso no es para mí. Sé que somos profesionales, pero cuando juegas para el United, no vas al City”, indicó Solskjaer en conferencia de prensa.

El entrenador del United prefirió evitar mencionar casos concretos, pero recordó que otros jugadores han pasado entre los dos grandes de Mánchester y causaron mucho ruido, como Carlos Tevez en 2009.

“Hemos tenido ejemplos de eso y realmente no estoy de acuerdo. No diré nombre, pero ya saben a quién me refiero. Dije suficiente”, zanjó sobre el ‘Kun’, que finaliza contrato con el City el 30 de junio.

Agüero fichó por el cuadro que actualmente dirige Pep Guardiola en 2011, procedente del Atlético de Madrid, tres años después de que el Manchester City pasara a manos emiratíes. Abandonará la entidad después de una década llena de éxitos, en la que lleva 257 tantos en 384 partidos disputados hasta el momento.