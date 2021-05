Debutó con un doblete y se despide con un doblete. Así empezó y terminó la historia de Sergio Agüero con Manchester City en la Premier League. Este domingo, el delantero disputó su último compromiso en el Etihad Stadium y, para suerte suya, con la presencia de los hinchas en las tribunas.

Tal como ocurrió el día que se estrenó con el cuadro ‘sky blue’, el argentino ingresó en el segundo tiempo para liquidar la victoria de su equipo. Si en 2011 batió por duplicado a Swansea City, en 2021 también entró en la complementaria e hizo lo propio contra Everton por la jornada 38 del campeonato doméstico en Inglaterra.

Frente a los ‘Toffees’ también hay un común denominador: Fernandinho. El brasileño ejerció de asistidor en ambos goles para que el ‘Kun’ Agüero tenga una despedida como se merece. En casa, con su gente (compañeros, amigos y fanáticos) y con un nuevo trofeo de la Premier League.

Agüero, que termina contrato el próximo 30 de junio con el City, es el jugador con más goles en la historia del club. “Cuando llegué a aquí, no esperaba que todo fuera tan bien, porque era el delantero reserva en el Atlético de Madrid. Pero todo fue genial, me encontré muy cómodo en el club y mis compañeros me ayudaron mucho. Ahora, miro los números de todos estos años y pienso “Wow”. Al principio no me fijaba mucho, pero ahora estoy muy feliz por todo lo que he conseguido en el club y los goles que he marcado”, añadió en una carta el argentino.

En su tiempo en el City, Agüero ha logrado cinco títulos de la Premier League, seis Copas de la Liga y una FA Cup. Podrá poner la guinda del pastel el próximo 29 de mayo, cuando el City dispute su primera final de la Champions League contra el Chelsea.

Doblete del 'Kun' Agüero para el 5-0 de Manchester City vs. Everton. (Video: ESPN)