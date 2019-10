Selección Peruana: Vinicius Junior puede ser rival de Perú en el Preolímpico Tokio 2020

La clasificación a la Olimpiadas de Tokio 2020 es un objetivo que no tiene margen de error en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Tras no lograr alcanzar un cupo para los últimos mundiales Sub-17 y Sub-20, la selección brasileña Sub-23 tiene como casi una obligación llegar a Tokio 2020. Es por ello que André Jardine, entrenador de la 'verdeamarela', quiere contar con todas sus máximas figuras, entre ellas Vinicius Junior.

Jardine habría hecho un pedido especial a la CBF para que puedan tramitar con el Real Madrid el permiso correspondiente para que el jugador pueda estar en el torneo que se jugará en Colombia en enero del 2020."Vamos a evaluar en este periodo que falta cuántas posibilidades tenemos de conseguir su participación", ha manifestado en las últimas horas a la agencia EFE el estratega brasileño.

La posición del Real Madrid hasta el momento sería no ceder a Vinicius para el preolímpíco, dado que no se trata de fecha FIFA, el club tiene toda la potestad de ceder o no a sus futbolistas. Y tomando en cuenta que justamente en esas fechas se vienen duelo importantes para el equipo blanco, seria complicado que la nueva joya del fútbol brasileño se suma a su selección.

Por su parte, se pudo conocer que Vinicius tiene mucha ilusión de estar presente con su selección, pero que su prioridad es el Real Madrid. No quiere que nada perjudique su camino para lograr sobresalir con su club.