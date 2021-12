Juan Vargas fue por varios años, uno de los mejores futbolistas peruanos en Europa. Su buenos partidos en el Catania, hicieron que fiche por la Fiorentina, donde se hizo un espacio en el equipo titular, disputando la Champions League.

Aunque su llegada a la Fiorentina (temporada 2008/2009) fue con buenos números y rendimiento, por esos años ya había rumores de un posible fichaje al Real Madrid. Por entonces, el administrador del Catania, Pietro Lo Monaco, lo confirmaba en entrevista al programa ‘Onda Cero’ de España.

Finalmente llegó a la Fiorentina, pero el 2011 nuevamente empezaron los rumores de un traspaso al equipo por entonces dirigido por José Mourinho. En entrevista al programa ‘La fe de Cuto’ de Trome, Vargas contó todos los detalles.

“El interés no solo era de ahí (Real Madrid), sino también de varios clubes de Europa. A mí me pusieron una cláusula de 26 millones. Peleé con los directivos de la Fiorentina porque quería que me vendan, pero ellos querían los 26. Si hubiesen aceptado 20 o 18 tranquilamente era otra cosa”.

Años después, Juan Vargas llegaría a España, pero no al Real Madrid, sino al Real Betis. “Cuando llego a España, me vienen a entrevistar del diario Marca y me dicen que realmente había un interés, no solo de ahí sino de varios equipos de Europa”, agregó el ‘Loco’.

