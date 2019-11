Gary Medel, figura de la selección de Chile, aseguró su presencia para el amistoso del próximo 19 de noviembre ante la selección peruana y también se refirió a la tensa situación social que se vive distintas zonas del territorio ‘mapochino’ desde hace más de dos semanas.

‘Si voy a la selección, pero jugamos solo un partido con Perú. Nunca me negaría a integrar la selección nacional y con más razón en este delicado momento que vive mi país. Es una lástima lo que está sucediendo en Chile, pero es positivo lo que está luchando la gente. Y la selección le da todo nuestro apoyo a la gente del pueblo por sus derechos’, declaró Medel en conferencia de prensa tras los entrenamientos con Bologna.

"ESTOY LISTO Y RECUPERADO PARA EL PARTIDO CON PERÚ"



El referente de la selección de Chile se recupera satisfactoriamente de una lesión, la jornada pasada ya tuvo acción en la Serie A y esta podría reaparecer de titular ‘Me siento súper bien, me he entrenado dos semanas súper fuerte, el otro día entré con el Inter y me sentí bastante bien. Para mañana estoy a disposición del cuerpo técnico y feliz de entrenar de nuevo con el equipo’, agregó el popular ‘Pitbull’.

Chile's Gary Medel (L) fights for the ball with Peru's Paolo Guerrero during their 2018 World Cup qualifying soccer match at Nacional stadium in Lima, October 13, 2015. REUTERS/Janine Costa STRINGER/PERU | REUTERS

En lo que se refiere a la crisis en Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció un paquete de medidas para fortalecer la seguridad y el orden público en el país, que vive una ola de protestas dejando una veintena de fallecidos. Además El presidente anunció una agenda de diez puntos que contempla un proyecto de ley para endurecer la sanción de los saqueos, uno de los delitos más comunes desde que estalló el conflicto social el 18 de octubre pasado.