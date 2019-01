Selección de Uruguay: ¿Edinson Cavani anunció la fecha de su retiro?

¿Se acerca el final? Edinson Cavani volvió a los entrenamientos con PSG y tuvo un buen reinicio de temporada, pues apareció por la Copa de la Liga contra el Guingamp el pasado miércoles y el sábado en el de la Ligue 1 ante Amiens (anotó uno de los tres goles del triunfo) y brindó una entrevista a 'Le Parisien' en donde dejó abierta la posibilidad de colgar los chimpunes dentro de poco.

El delantero de la selección de Uruguay concluye contrato con PSG la próxima temporada (2019-2020) y aún no tiene claro si extenderá su vínculo con el club. "Por ahora no hemos hablado del contrato. No hay discusión alrededor de una extensión. Si el club quiere hablar conmigo sobre eso, está bien. Si el club prefiere decir 'muchas gracias por todo y adiós', no será un problema. Así es la vida", declaró Edinson Cavani.

¿Se retira?

Edinson Cavani también reveló que su futuro es incierto y evalúa la posibilidad de retirarse en el PSG. El delantero de la selección de Uruguay aseguró que aún le queda un año y medio de contrato con el cuadro parisino y lo cumplirá, posterior a ello evaluará las ofertas que podrían presentársele, pero dependerá mucho de su estado físico y cómo se sienta.

"Para terminar mi contrato y quizás mi carrera. Tendré 33 años y pasaré a 34. No sé si seguiré jugando después de 2020 y si será en París. Pero quiero ir al final de mi contrato. Me siento bien en París, el club está contento conmigo, creo, los fanáticos también", concluyó Edinson Cavani.

LEE TAMBIÉN: