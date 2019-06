Selección de España: Luis Enrique renuncia a la 'Roja' por motivos personales

Noticia bomba. Luis Enrique dejó de ser entrenador de la selección de España, luego de haber presentado su renuncia por motivos personales. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales anunció la decisión en conferencia de prensa.

"La baja del entrenador asturiano se debe a los problemas personales que arrastra desde hace meses, concretamente desde la previa del partido ante Malta", según el portal ABC de España.

Tras la renuncia de Luis Enrique, Luis Rubiales y el nuevo entrenador Robert Moreno, brindaron una conferencia de prensa donde no brindaron detalles de la renuncia del ex entrenador del Barcelona. Los que sí aclararon es que "empieza una nueva etapa" en la que el ex futbolista ya no estará presente ni cerca del comando técnico.

El nuevo entrenador designado a la selección de España Robert Moreno confesó que tiene sentimientos encontrados porque "siempre soñé con ser entrenador principal, es algo que me plantee desde siempre, pero no esperaba que esto sea así. No puedo sentir alegría, sí responsabilidad".

Moreno, además, señaló que "lo mejor que podemos hacer por Luis Enrique es que clasifiquemos a la Eurocopa 2020 y que la ganemos".