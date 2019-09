Selección de Ecuador: Jurgen Klinsmann a un paso de ser el nuevo técnico de la 'Tricolor' | FOTO

El alemán Jurgen Klinsmann, excampeón del mundo como futbolista y entrenador de su selección en Alemania 2006, está a un paso de ser el nuevo DT de la selección de Ecuador, tras varias temporadas dirigiendo a la selección de Estados Unidos.

El único detalle que falta cerrar para que Jurgen Klinsmann trabaje por primera vez en Sudamérica, es el tema económico. Nicolo Schira, periodista italiano de Calciomercatto y La Gazzetta dello Sport, publicó en su cuenta de Twitter que directivos de la Federación Ecuatoriana negociará en los próximos días el contrato del entrenador alemán.

Pese a la experiencia del técnico alemán que además dirigió al Bayern Munich, Alex Aguinaga, el mejor jugador de la historia de Ecuador, no aprueba la llegada del alemán. "Klinsmann no salió bien de Estados Unidos por resultados, no le fue bien con esa selección".

