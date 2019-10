Selección de Ecuador: Jurgen Klinsmann es nuevo técnico del 'Tri', según medios ecuatorianos | FOTO

Según muchos medios ecuatorianos, Jurgen Klinsmann es el nuevo técnico de la selección de Ecuador. El DT alemán habría llegado a un acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Jurgen Klinsmann llega de ser técnico de la selección de Estados Unidos, con la que trabajó hasta la temporada 2016, ganando la Copa Oro. Si embargo, tras participar en el Mundial y luego de caer 4-0 ante Costa Rica en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, fue despedido.

Según más informaciones de medios ecuatorianos, Jurgen Klinsmann asumiría el cargo a partir del próximo año. Como futbolista, el alemán fue campeón del mundo en el Mundial Italia 1990.

Pese a la experiencia del técnico alemán que además dirigió al Bayern Munich,Alex Aguinaga, el mejor jugador de la historia de Ecuador, no aprueba la llegada del alemán. "Klinsmann no salió bien de Estados Unidos por resultados, no le fue bien con esa selección".

También te puede interesar

Selección peruana | Así fue la partida de Paolo Guerrero tras el empate ante Uruguay [VIDEO]

Selección peruana Sub 23: Conoce a los 'extranjeros' que pueden ser convocados por Solano | FOTOS

LOS MEJORES MEMES | Vacílate con los mejores memes que dejó el empate entre Perú y Uruguay | FOTOS