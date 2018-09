Selección de Dinamarca se niega a jugar la Liga de Naciones UEFA

Los temas de publicidad y el fútbol son algo que en el siglo XXl van de la mano. Esta vez, ha sido algo que ha afectado a la selección de Dinamarca de cara al amistoso ante Eslovaquia y al debut frente a Gales por la Liga de Naciones UEFA y ha llevado a su renuncia de ambos partidos.

¿Qué ocurrió para que decidan darse de baja del torneo?

El contrato por derechos comerciales entre la Federación Danesa de Fútbol y el sindicato de jugadores, que expiró tras el Mundial de Rusia 2018, debía renovarse hasta antes del día viernes, algo que nunca ocurrió.

Ni la federación ni el sindicato llegaron a un acuerdo, pues la discordia surge porque quieren regular la participación de los jugadores en actos publicitarios de la selección y esto sería algo que los afecte en cuanto a sus patrocinadores personales.

El sindicato quería que el acuerdo anterior -que venció- se extienda por una semana más y la Federación Danesa de Fútbol (DBU, por sus siglas en danés) se negó a tomarlo.

Se pronunció su capitán

Christian Eriksen comunicó que "Los jugadores queríamos seguir negociando y fue la DBU la que no quiso. Quisimos prolongar el actual acuerdo y jugar en condiciones serias, pero volvió a decir que no. No se trata de dinero, sino de derechos", señaló el jugador del Tottenham, capitán y gran figura de la selección de Dinamarca.

El contrato anterior también generó un conflicto entre ambas partes por diferencia de anticipación y que obligó a la DBU a pagar 3 millones de coronas (400 mil euros) por una sentencia del Tribunal de Arbitraje.

Solución inmediata

La selección de Dinamarca anuló la convocatoria anterior y ha decidido jugar ambos encuentros solo con futbolistas de la Superliga e incluso se especula que podrían llamar jugadores de la Segunda y Tercera División.

