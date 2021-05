James Rodríguez quedó fuera del llamado de Reinaldo Rueda de cara a los próximos partidos por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y la Copa América. El volante de Everton arrastraba molestias musculares desde hace algunas semanas en la Premier League y el técnico cafetero piensa que lo mejor es que se preocupe exclusivamente en su recuperación.

En conversación con la prensa, Rueda explicó las razones por las que decidió excluir al referente del cuadro ‘cafetero’. “Previo al comunicado de la Federación, hablé con él vía telefónica sobre el informe y los exámenes, por eso tomamos la decisión de cuidarlo”, inició el entrenador.

El extécnico de Chile cree que su decisión no tiene ningún tipo de “misterio”. “Buscamos protegerlo, cuidarlo y que se salga de la reincidencia en las lesiones”.

“Me reuní con James vía telefónica y por eso la decisión de que debemos de cuidarlo, sabemos de la importancia que tiene para la selección”, agregó Rueda este domingo.

Tras el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol, Rodríguez dejó claro que sí estaba en condiciones de ser parte de los próximos partidos, pero el técnico explicó que lo que buscan es “protegerlo y que se salga de ese círculo vicioso y de tanta reincidencia en las lesiones“.

Rueda aún dio más detalles de su reunión con James. “Le dije que lo necesitamos pero cuando esté 500% sabemos que 100% no es suficiente para la selección. Manifestó su sentimiento y es normal, no podemos llevar jugadores cuando no estén a la plenitud de sus condiciones”, sentenció.

Colombia enfrentará este jueves 3 de junio a Perú en Lima y luego regresará a Barranquilla para chocar con Argentina. Tras estos encuentros, empezará a pensar en la Copa América 2021.