Selección de Colombia: Cruzeiro pidió que no convoquen a Luis Orejuela y Carlos Queiroz les negó el pedido

Cruzeiro disputará la semifinal de vuelta de la Copa de Brasil frente a Internacional de Paolo Guerrero el próximo 4 de setiembre en el Beira Río (Porto Alegre), por lo que el cuadro dirigido por Rogerio Ceni había solicitado a la Federación Colombia de Fútbol que no convoquen al lateral derecho, Luis Orejuela.

En conferencia de prensa, Carlos Queiroz, técnico de la selección de Colombia, anunció la lista de convocados para la fecha FIFA y entre ellos estuvo Luis Orejuela, por lo que se tomó unos minutos para explicar -molesto- por qué había tomado esta decisión.

“Entiendo muy bien la situación de Cruzeiro y al DT del club. Pero creo que, primero, la solicitud tendría que hacerse no a la Federación Colombiana, sino a la Confederación Brasileña de Fútbol, ya que ellos programaron el partido (semifinal de Copa de Brasil entre Gremio e Internacional) y no nosotros", indicó Carlos Queiroz en conferencia de prensa.

Además, reveló que el club intentó comunicarse con él para pedirles el permiso de Luis Orejuela: "Segundo, este tipo de solicitud debe hacerse directamente al presidente y no a mi. No me importa si tienes un juego, un juego de golf o si tienes que cortarte el pelo. Cuando es para la selección, tiene que ser 1000% en la selección. No quiero escuchar sobre tal cosa. Espero que sea la última vez que me llegue este tipo de correos electrónicos porque me perturban”, expresó, bastante ofuscado por esta situación.

Los convocados de Colombia

Porteros: David Ospina (Napoli-ITA), Álvaro Montero (Deportes Tolima), Aldair Quintana (Atlético Nacional) y Éder Chaux (Patriotas).

Defensas: Stefan Medina (Rayados-MEX), Luis Manuel Orejuela (Cruzeiro-BRA), William Tesillo (Club León-MEX), Cristian Borja (Sporting de Lisboa-POR), Yerry Mina (Everton-ING), Jhon Lucumí (Genk-BEL), Dávinson Sánchez (Tottenham-ING) y Óscar Murillo (Pachuca-MEX).

Centrocampistas: Juan Guillermo Cuadrado (Juventus-ITA), Daniel Muñoz (Atlético Nacional), Wilmar Barrios (Zenit-RUS), Yairo Moreno (Club León-MEX), Orlando Berrío (Flamengo-BRA), Jéfferson Lerma (Bournemouth-ING), Mateus Uribe (Porto-POR) y Luis Díaz (Porto-POR)

Delanteros: Duván Zapata (Atalanta-ITA), Rafael Santos Borré (River Plate-ARG), Luis Fernando Muriel (Atalanta-ITA) y Róger Martínez (América-MEX).