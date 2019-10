Selección de Chile | Reinaldo Rueda responde sobre las críticas de los hinchas: "No estoy cansado, voy a perseverar"

La selección de Chile, dirigida por Reinaldo Rueda, consiguió una sufrida victoria ante la selección de Guinea por 3 a 2 luego del amistoso FIFA que disputaron en la ciudad de Alicante, España. Tras el partido, el técnico 'cafetero' habló sobre su proceso en la 'Roja'.

"Fui muy claro desde el primer día. Nada iba a ser fácil. Todo pasa por tener confianza y alternativas en todas las posiciones. Todo pasa por asumir el momento y no vivir del pasado", afirmó Reinaldo Rueda luego del encuentro.

De otro lado, el técnico de la selección de Chile respondió sobre las críticas por parte de los hinchas de la 'Roja', quienes no se han mostrado conformes con el juego del equipo: "La afición en la calle me demuestra algo diferente, me dicen paciencia y aguante, que nosotros somos muy difíciles. Aguante a lo que digan. No estoy cansado, voy a perseverar. Por el fútbol vine y si me tengo que ir por el fútbol, me iré tranquilo", indicó.

Y añadió lo siguiente: "En la cancha habían dos referentes, hay otra generación. No jugará igual como hace siete años. Hay que rodear bien este grupo y darle valorización. De lo contrario, el trabajo se va a demorar", finalizó Rueda.

