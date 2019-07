Selección de Chile: niño dibujó figurita de Arturo Vidal en álbum de Brasil 2019 porque su madre no tenía dinero | FOTO

La Copa América llegó a su final el último fin de semana en donde coronó campeón a la selección de Brasil. Asimismo, en todo el continente de Sudamérica se puso a la venta el álbum oficial de la Copa en donde los hinchas hicieron hasta lo imposible por conseguir todas las figuras.

Por ello, una historia curiosa se vivió en Chile luego de que un niño dibujara la figurita de Arturo Vidal luego de que su madre no pueda comprarle las imágenes por falta de dinero. "A mi gordito le regalaron un álbum de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar", escribió la madre de familia.

Y es que el niño dibujó al 'King' Arturo e incluso le hizo el curioso peinado que muestra el atacante de la selección de Chile. La emotiva historia que sucedió en el país sureño hizo que el 'caso' llegara hasta el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile que junto con Panini le regalaron todas las figuritas al niño.

Finalmente, para que el regalo sea completo, el mismo Arturo Vidal escribió en su cuenta de Twitter refiriéndose al tema. "¡Gracias amigo Ignacio por dibujarme! ¡Eres un crack! Los sueños sí se cumplen, ojalá nos podamos conocer", escribió el actual jugador del Barcelona FC.