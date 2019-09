​Selección de Chile | Marcelo Díaz asegura que su etapa en la roja ha finalizado

Marcelo Díaz ve lejos la posibilidad de volver a defender los colores de la selección de Chile, el mediocampista de 'la roja' dio una entrevista para Fox Sports y aseguró que prefiere pensar que su etapa terminó antes de hacerse ilusiones.

'Yo creo, sinceramente, que terminó mi etapa en la Selección. Soy de la idea que hay etapas en la vida que llegan a su término, y a veces duele aceptarlo, pero es la realidad. Ojalá que no fuese así, pero prefiero pensarlo de esa forma para no estar haciéndome la cabeza cada vez que va a jugar Chile y pensando si puedo ir o no a la Selección. Prefiero pensar que ya se acabó, pero no por una cuestión de rendimiento, si no por una cuestión del entrenador', expresó Marcelo Díaz.

En lo que se refiere a 'la Roja, Chile empató con Argentina en su primer amistoso correspondiente a la fecha FIFA que se disputó en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Los 'mapochinos' dispusieron de la mejor del partido cuando al minuto 60 César Pinares remató al larguero al recibir un balón desde la izquierda al centro del área que le puso Eduardo Vargas tras sacar una falta. La nota negativa fue que perdió por lesión a Charles Aránguiz.

