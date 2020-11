La selección de Chile ya espera a Claudio Bravo luego del encuentro que tuvo el portero en el Barcelona vs. Real Betis por LaLiga Santander. El exportero culé sufrió los 5 goles de Lionel Messi y compañía, aunque tuvo ratos curiosos cuando le tocó estar frente a uno de sus compañeros en el elenco blaugrana. Las cámaras de TV captaron el momento en que la Pulga soltó algunas carcajadas luego de anotar el 3-1 a favor de los azulgranas. Esto no incomodó al ex Manchester City, pues tiene una gran amistad con el astro argentino.

Lionel Messi se "burla" de Claudio Bravo tras el 3-1 de Barcelona ante Betis

Qué dijo Claudio Bravo tras la goleada ante Barcelona

“Nos vamos con un sabor de boca amargo, estando once contra once podríamos haber hecho más, nos vamos con esa amargura”, manifestó el capitán de La Roja, quien antes se había dado el gusto de atajarle un penal a Antoine Griezmann.

GOL Pedri pone el 5-2 en el Barcelona vs. Real Betis. (Fuente: DirecTV)

▶ Griezmann falló ante Betis un penal para Barcelona. (Video: DirecTV Sports / Fuente: LaLiga)

