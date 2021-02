Matías Almeyda anunció la semana pasada que no sería parte de la selección chilena para continuar en San José Earthquakes y de inmediato aparecieron nuevos nombres que podrían tomar el puesto que Reinaldo Rueda dejó libre. Hernán Crespo parece ser el gran favorito.

Muchos señalaban que el próximo destino del campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia sería Sao Paulo, incluso, el presidente del equipo argentino, José Lemme, reveló que ya tenía todo listo con los brasileños.

“Sí. Crespo nos confirmó que se va a Sao Paulo. A nosotros nos dejó realmente algo muy bueno. Tendrá que seguir su camino y buscar alguna otra cosa. Nosotros también vamos a tener que trabajar con otro cuerpo técnico, pero tranquilos”, lanzó el directivo en conversación con TyC Sports, sentenciando los rumores.

Pero todo hace indicar que esto fue falso. El propio Hernán Crespo conversó con la misma cadena argentina y explicó cuál es su situación. “José (Lemme) hizo una declaración no correcta en TyC. No firmé con nadie. No cambio Defensa y Justicia por otra situación”, inició.

“No firmé con nadie. Se habló con Santos, Sao Paulo con la selección de Chile. Se habla. Pero no he decidido absolutamente nada. Puede que mañana tome una avión para firmar en algún lado como puede que esté dos meses tranquilamente. No cambié Defensa por nada”, concluyó.