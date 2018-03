Selección de Chile: La exigencia que impuso Claudio Bravo para volver

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Arturo Salah, aseguró que el portero y capitán de la selección de Chile, Claudio Bravo, hizo exigencias para unirse a la plantilla que jugará dos amistosos en Europa y que declinó la convocatoria tras ser rechazadas.

No vuelve

'Cualquier jugador en el desarrollo del proceso puede hacer sugerencias, recomendaciones y el cuerpo técnico las puede tomar o no, pero bastante diferente es condicionar una convocatoria, una participación al cumplimiento de esas exigencias. Eso no se puede aceptar y le hace muy mal a un proceso nuevo', dijo Salah en una entrevista con T13 Radio.

El DT de la selección de Chile, Reinaldo Rueda, convocó el miércoles a 25 jugadores con miras a los amistosos pactados con Suecia y Dinamarca, a jugarse en esos países el 24 y el 27 de marzo, respectivamente, pero el también portero del Manchester City inglés anunció su decisión de marginarse.

'Lamento que me estén llamando a la selección de Chile en contra de mi voluntad, ya que con los años me he ganado un mínimo de respeto por este escudo. Espero entiendan mi decisión en esta oportunidad. Abrazo para todos', añadió Claudio Bravo.

'El fondo del asunto es que aquí hay un inicio de un proceso serio y las nominaciones de la gente con las que va a trabajar corresponden al cuerpo técnico y así va a ser', subrayó el dirigente, que confirmó que Claudio Bravo había pedido que Julio Rodríguez, que fue su formador en el Colo Colo, fuese nombrado como preparador de porteros de la selección de Chile.