Selección de Chile | Ex arquero de la Roja revela que Marcelo Bielsa los insultaba en entrenamientos | VIDEO

El 4 de noviembre de 2010, Marcelo Bielsa le puso fin a su etapa en la selección de Chile. Casi nueve años más tarde, aún se sigue hablando de la etapa del 'Loco' al mando de la 'Roja', aunque esta vez no ha sido recordado de gran manera.

El ex portero de la selección chilena, Nicolás Peric, reveló que el entrenador argentino no marcó en su etapa con la Roja: "A mí Bielsa no me dejó nada. Es más, las primeras citaciones yo les decía a los chicos: "¿No les parece que nos trata como hue...?", comentó para Canal del Fútbol

Además, indicó que Bielsa utilizaba calificativos despectivos para referirse a ellos, pues no se sabía sus nombres: "Nos llamaba como pichón y pollo, no se sabía los apellidos. Era Luis Bonini (preparador físico histórico de Bielsa) el que iniciaba los calentamientos y él entraba cuando todo estaba listo", añadió.

Finalmente, criticó la actitud de Marcelo Bielsa para dirigir los entrenamientos de la selección de Chile: "Si no salía el ejercicio quedaba la cagada. Yo no soy partidario de los técnicos que con el látigo sacan rendimiento", recordó el golero, quien ahora milita en la segunda división del fútbol chileno.

Más noticias en otros medios

"No hablo sobre basura": el agente de Gareth Bale niega su fichaje por un grande de la Premier League

La 'MSN' vuelve a tomar forma: primera propuesta verbal del Barza por Neymar que supera los 222 'kilos'