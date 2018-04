Selección de Chile: la dura decisión de Beausejour tras pelea con Pinilla

Luego de la pelea que protagonizó Jean Beausejour con Mauricio Pinilla en el clásico del fútbol chileno, el lateral de la selección de Chile finalmente rompió su silencio y afirmó que las cosas con el delantero están solucionadas, además de haber puesto su cargo a disposición de la dirigencia.

"Justifico el rechazo de los hinchas y me hago cargo. Tanto me hago cargo que le he expuesto a la dirigencia que revisemos mi contrato. Quiero mucho este club y si es necesario no tengo problemas en dar un paso al costado, con costo cero para la institución", afirmó Jean Beausejour, quien por su pasado en Colo Colo ha sido duramente criticado.

Además, el jugador de la selección de Chile señaló que todo con Mauricio Pinilla está solucionado: "Hoy hablé con Mauricio. Hemos sido compañeros desde los 11 años en la U. Tenemos esa capacidad de exigencia que a veces pasa los límites. Nos conocemos tanto, que a veces nos excedimos en la confianza. Ambos aceptamos las disculpas del otro", dijo Jean Beausejour.

Luego de estas declaraciones, el presidente de la Universidad de Chile afirmó que, de momento, Jean Beausejour no saldrá del equipo y que esa decisión se tomará al finalizar el torneo.

