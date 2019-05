Internacional

Selección de Chile: Claudio Bravo revela que no clasificaron al Mundial por indisciplina de 5 cracks

El ex portero de la 'Roja' habló sobre las razones que los dejaron sin el Mundial de Brasil 2018

Uno de los grandes ausentes en la Selección de Chile para la Copa América 2019 es Claudio Bravo, quien ha revelado al periodista Juan Cristóbal Guarello de Radio ADN lo que ocurrió sobre su no convocatoria por Reinaldo Rueda.

“Él estaba a disposición del estratega y que no puso ninguna condición para retornar, a tal punto de que ambos habían convenido de que el 20 de mayo, previo al certamen continental, el histórico capitán de la Roja estaría trabajando en Juan Pinto Durán, lo que finalmente no sucedió tras el aviso del coordinador del elenco nacional, Patricio Jerez, de que no sería considerado”, indicó Guarello en comunicación con Bravo.

De otro lado, Claudio Bravo reveló la indisciplina de algunos jugadores previo al 0-3 sufrido ante Paraguay, como locales, resultado que los dejó casi fuera del Mundial Brasil 2018: “Cinco jugadores anduvieron en un casino, sin revelar eso sí la identidad de los involucrados“, añadió el periodista.

“La clasificación a Rusia 2018 se perdió por las indisciplinas surgidas en el camarín del cuadro nacional, puesto que, por ejemplo, muchos jugadores no se prepararon como correspondía ante Paraguay, duelo en el cual Chile cayó por 0-3 e hipotecó gran parte de su futuro en el camino al torneo“, sentenció en su relato.

