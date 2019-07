​Selección de Chile | Claudio Bravo quiere volver a la Roja, pero asegura que no depende de él | VIDEO

Claudio Bravo dejó claro que quiere volver a la selección de Chile, pero asegura que no depende de él sino del técnico Reinaldo Rueda. Excapitán de la Roja fue abordado por la prensa 'mapochina' tras la derrota en Copa América contra la selección peruana.

Bravo siempre listo para Chile

'Tengo la disponibilidad, pero no depende de mí. Si el técnico viaja, te abre un abanico de posibilidades y después no estas convocado, no depende de mí. No tengo que dar explicaciones a nadie, pero quiero dejar en claro que jamás me he restado, me puse a disposición del técnico cuando me visitó en Manchester, yo tenía la predisposición de estar pero no fue así, eso no estaba en mis manos', aseguró el portero que levantó dos Copa América con la selección de Chile.

"ES ALGO QUE NO DEPENDE DE MÍ. EL TÉCNICO VERÁ QUIÉNES SON LOS MEJORES A LA HORA DE COMPETIR. YO ESTOY APTO"#FOXenBrasil Claudio Bravo dejó claro que su regreso a la selección no depende de una decisión de él sino que de múltiples factores. pic.twitter.com/ESNSpgop7m — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) 5 de julio de 2019

La alargada sombra de Claudio Bravo ha perseguido durante toda la Copa América a Gabriel Arias, el arquero elegido por Rueda para defender el arco de Chile que ha cumplido en Brasil un papel más que discreto.

Bravo no quiso ir a la primera convocatoria del colombiano y después, por lesiones y otros temas, nunca más fue considerado por el técnico, pero los rumores sobre la presencia de Bravo surgieron cuando unos comentarios de la familia del arquero dejaban a futbolistas como 'amantes de la noche'.

