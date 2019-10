Selección de Chile: Arturo Vidal explicó el insólito origen de su peculiar cresta y su look tatuado

Arturo Vidal sorprendió al hablar, en entrevista con el diario francés L'Equipe, acerca de su particular corte de cabello mohicano y sobre su look tatuado. El 'Rey' habló sobre el origen de ambos.

"¿Los tatuajes? Empecé en Italia y tengo más de 30, pero tengo un espacio reservado aquí (debajo del ombligo) para la Champions... Mi cresta (mohicano) es para dar miedo. Me la hice después del Mundial Sub-20 en el 2007. Me recordaba a un jugador alemán con cresta (Christian Ziege) que me gustó en el Mundial 2002 por ser algo superagresivo que daba miedo al adversario. Y quería hacer algo parecido y me creé un personaje", indicó Arturo Vidal al medio francés.

Sobre Bielsa y los técnicos más influyentes

Sobre Marcelo Bielsa, Arturo Vidal realizó la siguiente crítica: “Es un buen entrenador, sí. Por supuesto, él sabe mucho sobre fútbol. Pero es excesivo. No está entre los que más han aportado para mí", afirmó.

Además, resaltó lo que le transmitía Antonio Conte en su época en la Juventus: “Antonio Conte fue esencial en mi construcción. Era un poco como yo cuando era jugador y me enseñó mucho sobre el posicionamiento defensivo, pero también sobre la ofensiva. Gracias a él, comencé a marcar muchos goles. Y, tácticamente, es un monstruo”, explicó el actual jugador del Barcelona.

Y eligió a su favorito, el 'Pep': “Tuve la oportunidad de trabajar con Ancelotti, Sampaoli, Allegri, Guardiola… Me dio mucho. Su forma de ver el fútbol, su pedagogía, su ciencia del juego aéreo que siempre debe ser simple y rápido”, sentenció.

