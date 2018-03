Selección de Chile: Alexis Sánchez niega clima hostil contra Claudio Bravo

Salió al frente el capitán. El delantero y actual jugador del Arsenal inglés, Alexis Sánchez, tomó el toro por las astas y se refirió al supuesto problema de la Selección de Chile con el arquero Claudio Bravo, quien hace unas semanas había declinado en formar parte de la misma en los amistosos por fecha FIFA. En su mensaje, El 'Niño Maravilla' exhorta al golero en reintegrarse al seleccionado para limar asperezas.

"Hablé con Claudio (Bravo) y le dije que es importante que esté con nosotros. Como grupo nadie está enojado con él, tenemos que conversar, decirnos las cosas a la cara. Están las puertas abiertas para él", dijo Sánchez en una rueda de prensa en Estocolmo ante periodistas chilenos.

En otro momento, Sánchez, emitió solo mensajes positivos sobre el arquero Claudio Bravo y sostuvo que sería 'duro' no encontrarlo en la selección. "Es una persona de experiencia, el capitán, una persona madura. Tarde o temprano tenemos que sentarnos a conversar. Si no pasa así, tendríamos que respetarlo igual. Sería muy duro que no estuviera con nosotros. Es una persona grande, madura. Necesita reflexionar".

