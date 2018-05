DT de la selección de Chile pega: "¿Bravo o Vidal? Elijo a Vidal"

La ausencia voluntaria de Claudio Bravo en la selección de Chile ha sumado un capítulo más, esta vez por parte del técnico colombiano Reinaldo Rueda, quien hizo unas declaraciones polémicas respecto al golero del Manchester City y su preferencia como líder de la 'Roja' en Arturo Vidal, calificándolo de líder por encima de Bravo, a quien crítico por la forma en que condujo sus intereses en el seleccionado.

En declaraciones a El Mercurio de Chile, Reinaldo Rueda puso como su máximo líder de la selección de Chile a Arturo Vidal por sobre Claudio Bravo al ser consultado por quien elegiría. "¿Claudio Bravo o Arturo Vidal? Elijo a Vidal. Por lo que significa en la estructura de un equipo. Por lo que genera y transmite al grupo. Arturo tiene un plus también en lo carismático que influencia al resto", resaltó el 'colocho'.

Respecto a Claudio Bravo, Reinaldo Rueda no dudo en criticar su actitud por no estar en la selección de Chile. "Bravo se equivocó. Indudablemente, se equivocó. No puede colocar su interés personal por encima de su responsabilidad como líder de la selección, por su trayectoria, por todo lo que significa para su país, por todo lo que significa para la selección y para el grupo", agregó.

Recordemos que Claudio Bravo comentó a Reinaldo Rueda, una vez electo técnico de la selección de Chile, que volvería a trabar en ella siempre y cuando Julio Rodríguez sea el preparador de arqueros; sin embargo, Rueda ni el presidente de la ANFP, Arturo Salah, se lo negaron, por lo que hoy el guardameta está fuera del seleccionado.

LEE ADEMÁS: