​Selección de Brasil toma medidas extremas con sus jugadores del Mundial sub 17

La selección de Brasil toma medidas extremas con sus jugadores durante el Mundial sub 17, el técnico Guilherme Dalla Déa aseguró que sus jugadores tienen prohibido el uso de los celulares en las comidas de grupo.

'En todas las comidas, ningún jugador usa el teléfono: desayuno, almuerzo, cena... Decidimos eso juntamente porque tenemos poco tiempo y nada mejor que aprovechen las comidas para hablar de otras cosas, no solo de fútbol, también de su vida personal, para que creen vínculos lo más rápido posible', dijo el DT de la 'canarinha'.

Brasil debuta este sábado 26 de octubre, desde las 15:00 horas, frente a Canadá por la fecha 1 del Grupo A en el Mundial Sub 17. Equipos abrirán la decimoctava edición del certamen, que reunirá a 504 jugadores de 24 países y tiene a Holanda y Nigeria como los máximos favoritos para ganar el torneo.

'Es difícil no voy a decir que no, me pongo en su lugar, pero saben muy bien las reglas que son impuestas en la selección brasileña', agregó Guilherme Dalla Déa. Brasil buscará su cuarto título de la categoría tras los triunfos en las ediciones de 1997, 1999 y 2003, y acercarse a los cinco que tiene en su poder Nigeria, la selección más laureada.

