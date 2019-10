Selección de Argentina Sub 23 utiliza "el dispositivo del futuro" antes del preolímpico Tokio 2020 | FOTO

Revolucionario. La selección de Argentina Sub 23 utilizó en los últimos duelos amistosos de preparación para el Preolímpico Tokio 2020 un "dispositivo del futuro": se coloca en los tobillos de los jugadores, son resistentes a golpes, agua y están hechos a base de silicona.

¿Para qué sirve este dispositivo?

Según reportó El Clarín, el preparador físico de la Selección de Argentina Sub 23, Cristian Palandella, explicó lo siguiente: "Nos entrega información sobre el jugador en contacto con el balón: los pases, tenencia corta o larga, es decir si juega de primera o a un toque, carga de los remates...Como se trata de algo nuevo lo estamos probando, no sabemos aún si lo utilizaremos de forma definitiva o no. Estamos en la etapa de prueba y tenemos que analizar todos los datos que nos entrega para saber si nos es de utilidad", fue lo que explicó Palandella.

¿Qué datos recopila?

Es un aparato GPS que se coloca en el pie y sirve para contar la cantidad de kilómetros que recorre un jugador, las zonas del campo donde corre el futbolista, cuánto tiempo tiene la pelota en sus pies, la fuerza de su pisada sobre el césped y la pelota, además de otras cuestiones tácticas y biomecánicas.