Argentina no pudo contar con Franco Armani en los duelos por Eliminatorias ante Chile y Colombia. El portero de River Plate aún no logra superar por completo la crisis por coronavirus de la que fue víctima y Lionel Scaloni decidió darle descanso. Esta semana, se le realizó una nueva prueba PCR y volvió a dar positivo; sin embargo, no quedaría descartado en la lista para la Copa América 2021.

Según explicó TyC Sports, Armani podría ser tomado en cuenta para la competición continental. El protocolo sanitario exigido por Conmebol explica que aquellos que estuvieron infectados, superaron la enfermedad, pero siguen dando positivo, podrán viajar a Brasil.

El punto cuatro del documento describe la situación de Armani: “En ningún caso podrán viajar personas con resultado “positivo” o “indeterminado”, salvo aquellas personas que hayan cursado la enfermedad, persisten con el resultado rt-PCR (+), se encuentren asintomáticas y hayan presentado la documentación necesaria para el ingreso al país anfitrión, establecido en el Protocolo Médico de Conmebol”.

El arquero viene entrenando con total normalidad con el seleccionado argentino y no presenta síntomas de la enfermedad. De hecho ya atajó un partido oficial con River Plate desde su contagio. Scaloni podría tener cuatro porteros a su disposición para la copa: Armani, Emiliano Martínez, Agustín Marchesín y Juan Musso.

Franco Armani se contagió de COVID-19 a mediados de mayo, con el brote masivo que padeció el plantel de Marcelo Gallardo justo en la previa del Superclásico contra Boca. Se perdió ese juego, en el que debutó el juvenil Leonardo Díaz, a la postre la figura de la cancha.