La Selección Colombia perdió por 0-3 ante Uruguay en Barranquilla por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Los dirigidos por Carlos Queiroz no tuvieron reacción en ningún momento del encuentro y la prensa del país norteño no dudó en criticarlos. Carlos Antonio Vélez, conocido periodista, fue uno de los más duros.

El periodistas dijo que el entrenador portugués falló en la elección de los jugadores y que mientras los ‘charrúas’ juegan en los mejores equipos del mundo, los colombianos son “jugadores de equipos chicos”.

“Derrota escandalosa y no se salva nadie.Los 2 primeros goles fueron perdidas saliendo o en conducción exagerada además sin ninguna rebeldía.Nos pasaron por encima.Ellos tienen muchos jugadores TOP mientras los nuestros juegan en equipos chicos salvo Cuadrado. Sobrevalorados!!!”, escribió Vélez tras el partido.

El analista deportivo pidió que el portugués asuma su rol como líder y que no alinee los jugadores que no cumplan tanto en ataque como en defensa. Además, en el programa La Polémica de Win Sport, Vélez, insnuó que hay personas en el cuerpo técnico que no ayudan al trabajo de Queiroz.

Yerry Mina y Luis Fernando Muriel no se salvaron de la crítica. “No sé qué méritos ha hecho Muriel para que esté por encima de todos y lo pongan en partidos en los que no tiene que jugar. Ni la agarró.Necesita uno ser de Júpiter para no enterarse que Yerry Mina es un peligro, lo único bueno que hizo es hacerse expulsar porque así no jugará el partido en Ecuador".

Otro que mostró su molestia tras la derrota de Colombia fue el periodista Iván Mejía, que tuiteó: : “Mina en el mismo nivel del Everton. Que siga organizando el bailecito. Afortunadamente se terminó esta tortura, hacía mucho rato no se jugaba tan mal”.

“No hay quien meta un pase gol; confunden intensidad con vértigo; arrancan por las bandas y terminan en un embudo por el medio; falta pausa y talento. Miro alrededor y pienso en Teo”, agregó.

