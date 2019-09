Selección de Chile: Reinaldo Rueda "retira" de la Roja a Claudio Bravo tras caída ante Honduras | VIDEO

Reinaldo Rueda fue contundente luego de la caída de la selección chilena ante Honduras por 2-1. El entrenador ha empezado una revolución en la 'Roja' dejando afuera a algunos referentes y en el duelo ante los hondureños, decidió quitarle la capitanía al experimentado arquero Claudio Bravo, de 36 años, para dársela al joven defensa Paulo Díaz.

Al ser consultado por esta decisión, Reinaldo Rueda fue muy claro. "Necesitamos un capitán que hable con el árbitro. Claudio (Bravo) ya cumplió esa función y tenemos que pensar en una nueva generación. ¿Si Bravo puede volver a ser capitán? Es cuestión de tiempo, de tomar la mejor decisión para el grupo", señaló el DT 'cafetero'.



Reinaldo Rueda también se refirió al desarrollo del partido y aseguró que su equipo tuvo actitud, a pesar de la derrota. "De pasar de un partido controlado a uno de no tener el control. Honduras tuvo jugadores que refrescaron, que no estuvieron ante Puerto Rico. En ningún momento pienso eso (falta de actitud), el jugador chileno se caracteriza por eso. Honduras reaccionó, pero no podemos subvalorar el comportamiento de Chile en ese sentido", aseguró.

Finalmente Reinaldo Rueda que buscará levantar a la selección chilena y llegar bien a las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022. "Cuando pierdes, uno nunca queda satisfecho. Funcionó mejor el comportamiento de Honduras en el segundo tiempo. Hicimos un buen juego, pero nos faltó eficacia para tener un mejor marcador… Jugando de local, con el 0-1 en contra, Honduras definió un 4-4-2 con dos puntas y nuestros centrales quedaron mano a mano. Faltó apoyo de nuestros laterales, nos faltó presionar más adelante, evitar que Honduras hiciera esa salida. Nos desequilibró y nos generó situaciones difíciles", sentenció.

