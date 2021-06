La Copa América 2021 se disputará en Brasil, según reveló Conmebol. El país no vive el mejor momento de la pandemia por coronavirus, pero todo hace indicar que la decisión no cambiará. Están próximos a vivir una nueva ola de la enfermedad, día a día fallecen miles de personas y las críticas sobre la decisión no cesan. Para muchos no fue la mejor.

Los últimos comentarios en contra de la organización del evento en el ‘país de la samba’, llega de Argentina. Sergio Agüero conversó con la prensa de su país y explicó que si la situación es crítica en suelo vecino, lo mejor es que el evento no se lleve a cabo.

El ‘Kun’ aplaudió que la competición continental se aleje de Argentina. “Estoy enterado de la decisión de mudar la Copa América (a Brasil); la tomó Colombia primero y ahora Argentina, está claro que no las estamos pasando bien acá. Es una decisión de la Conmebol muy correcta”, dijo.

Show Player

“Si está complicado en Brasil, no se va a poder jugar”, agregó el nuevo jugador del FC Barcelona. “Nosotros, como jugadores, queremos hacerlo. El tema es buscar un buen lugar, ya se perdió el año pasado. Hubo un año para ver que se podía hacer, pero cada un mes o dos la situación va cambiando. Argentina está colapsada, hay muchos contagios y nosotros mismos nos tenemos que cuidar como jugadores”.

Todo hace indicar que la Copa América se jugará en Brasil a como dé lugar. El presidente Jair Bolsonaro mostró su apoyo de organizarla. “Hay Copa Libertadores, hay Copa Sudamericana, ahora vienen (partidos) de las eliminatorias”, explicó la cabeza de gobierno.

“Nadie dice nada de eso, pero si es la Copa América entonces va a causar aglomeraciones y no se puede jugar”, apuntó en forma irónica, explicando que su Gobierno está dispuesto a aceptar la competición continental.