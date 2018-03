Selección argentina: Paulo Dybala y Mauro Icardi casi fuera de Rusia 2018

Paulo Dybala y Mauro Icardi aparecieron como la solución inmediata para la selección argentina en la ofensiva ante las críticas hacia Gonzalo Higuaín. Tuvieron su oportunidad, pero no lograron convencer, mucho menos a Jorge Sampaoli que no los vuelve a tener en su convocatoria para los amistosos de fecha FIFA de marzo. El DT dio a entender que los atacantes que militan en Italia no son prioridad para Rusia 2018.

"Nosotros pensamos que Paulo Dybala es un jugador 'top' en la selección y nos ilusionamos con eso. Sin embargo, en el desarrollo del proceso o nosotros no supimos adecuarlo o él no se adaptó a la idea. Lo de Mauro Icardi es parecido. Fue elegido, y en el paso de entrenamientos y partidos entendimos que el diagnóstico de la sociedad Icardi-selección e Icardi-club no fue óptimo", manifestó Jorge Sampaoli previo al encuentro amistoso ante Italia.

Por otro lado, Ángel Di María sabe que Rusia 2018 podría ser el último Mundial que juegue (tiene 30 años). Lo mismo se podría decir de Lionel Messi, que cumplirá en junio próximo 31 años. Así, ambos ven a la Copa del Mundo, que está a menos de tres meses de empezar, como su última oportunidad para alcanzar la gloria.

