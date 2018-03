Selección argentina: Jorge Sampaoli explicó ausencias de Icardi y Dybala

Llegó un momento en la selección argentina en las eliminatorias para Rusia 2018, que ante la falta de gol, se pidió a gritos darle una oportunidad a Paulo Dybala y Mauro Icardi. Hasta ese momento, ambos atacantes no habían tenido muchas oportunidades. Ya teniendo minutos, los dos no mostraron la misma efectividad que si presenten cada fin de semana en Italia. Esto generó la vuelta de Gonzalo Higuaín al equipo.

Paulo Dybala y Mauro Icardi no fueron considerados en la lista dada por Jorge Sampaoli para sus amistosos en fecha FIFA, y el DT dio las razones que deja un mensaje implícito: podría quedar fuera de la lista final para Rusia 2018. "Nosotros pensamos que Paulo es un jugador 'top' en la selección y nos ilusionamos con eso. Sin embargo, en el desarrollo del proceso o nosotros no supimos adecuarlo o él no se adaptó a la idea".

"Lo de Mauro Icardi es parecido. Fue elegido, y en el paso de entrenamientos y partidos entendimos que el diagnóstico de la sociedad Icardi-selección e Icardi-club no fue óptimo. No pudimos asociar esas paridades, y a la hora de decidir vamos a tener que ver esos parámetros", dijo Jorge Sampaoli en conferencia de prensa.

