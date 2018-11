Selección argentina anunciará hoy al sucesor de Jorge Sampaoli

La Selección Argentina anunciará hoy a su nuevo técnico que los guiará en la próxima Copa América Brasil 2019. Luego de buscar en Europa, Estados Unidos y Asia y no encontrar respuestas positivas de los posibles elegidos Gerardo Martino, Mauricio Pochettino y hasta el propio Javier Mascherano, la selección albiceleste se quedará con Lionel Scaloni.

Con un contrato de 2 años, Lionel Scaloni deberá sacar adelante a la Selección Argentina y tentar el título de la Copa América que se jugará en Brasil, su archi-enemigo en el fútbol. Además, ya contará con Lionel Messi y Ángel Di María, quienes volverán al equipo para la competencia.

Su sueldo será mayor al que tenía como entrenador interino y deberá buscar los caminos correctos para una selección que no logra títulos importantes hace más de 20 años. Lionel Scaloni tendrá prohibido dirigir a la Selección Sub 20 y se especula que Pablo Aimar sería el encargado de dirigir a este conjunto para el Sudamericano Sub 20 en Chile. Walter Samuel pasaría a ser uno de los asistentes técnicos en la era Scaloni.

