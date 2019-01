Se viene miniserie sobre Julio Grondona y el FIFA Gate

La figura de don Julio Grondona será la estrella en la miniserie que estará centrada sobre el caso de 'Fifa Gate', en la que se investigó sobornos, fraudes y lavado de dinero, episodio que finalizó con 41 acusados y 15 detenidos, incluidos a Joseph Blatter, presidente de la FIFA, Julio Grondona, vicepresidente de esa entidad y titular de la AFA, y el extitular de la FPF, Manuel Burga.

La mencionada serie televisiva, cuyo comienzo de rodaje está confirmado para abril, se llamará “El presidente” y será producida por la empresa Amazon. Tanto el fallecido Julio Grondona como el empresario televisivo Alejandro Burzaco están acusados de recibir coimas de derechos de transmisión en las Copa América 2011 y 2015 y la Copa Centenario 2016 por 100 millones de dólares. En el plano actoral están confirmados Paulina Gaitán 'Narcos'y el actor colombiano Andrés Parra 'El patrón del mal' y también tendrán participaciones especiales Salma Hayek y Jennifer López. Según se adelantó, las grabaciones tendrán locaciones en Argentina, Chile, Paraguay y Miami con la dirección del realizador argentino Armando Bo, ganador de un Oscar por el filme 'Birdman'.

En sus argumentos finales presentados en el juicio en Nueva York, la fiscal Kristin Mace afirmó que el ex presidente del fútbol paraguayo y luego de la Conmebol Juan Angel Napout (Paraguay), de 59 años; el ex jefe del fútbol brasileño José Maria Marín, de 85; y el ex jefe del fútbol peruano Manuel Burga, de 60, "deben ser declarados culpables de todos los cargos", acusados de conspiración para delinquir, y Marín y Napout también de fraude bancario y lavado de dinero. Sin embargo de ellos solo Manuel Burga fue declarado no culpable de asociación ilícita.

Por entonces circuló una imagen con la cúpula de la Conmebol sonriente durante un congreso en el Hilton de Buenos Aires, en octubre del 2012 y, sobre ella, las cifras que cada uno supuestamente acordó recibir en sobornos del 2010 al 2016: Napout 10,5 millones de dólares, Marín 6,55 millones y Manuel Burga 4,4 millones. Y Julio Grondona (Argentina) 12,2 millones, Nicolás Leoz (Paraguay, exjefe de Conmebol) 7 millones, Eugenio Figueredo (Uruguay, ex jefe de Conmebol) 7,1 millones, Marco Polo del Nero (Brasil) 6,55 millones, Luis Chiriboga (Ecuador) 5,9 millones, Rafael Esquivel (Venezuela) 5,8 millones, Carlos Chávez (Bolivia) 6,3 millones, José Luis Meiszner (Argentina, secretario general de la Conmebol) 2,2 millones, Romer Osuna (Bolivia, tesorero) 2,4 millones.