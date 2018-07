¿Se va al Real Madrid?: directivo de PSG reveló el futuro de Neymar

En medio de las especulaciones por una posible salida de Neymar al Real Madrid, el directivo del PSG, Luis Fernández, habló acerca del futuro inmediato del brasileño, cerrándole las puertas al club merengue.

"Neymar ha decidido permanecer en el París Saint Germain. Tiene ganas de triunfar, tras no lograrlo en el Mundial. Creo que quiere conquistar títulos con el PSG", reveló en entrevista a Radio Marca el director de formación del club Luis Fernández.

Pero no fue el único de quién habló, pues también se refirió a Kylian Mbappé: "También se queda. Lo ha dicho él, al ciento por ciento. Quiere ganar la Champions con el PSG. ¿El fair-play financiero? No me preocupa. Lo importante es que tanto Neymar como Mbappé quieren quedarse en el PSG", finalizó el dirigente del PSG.

