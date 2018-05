¿Se queda? Neymar mandó un mensaje a los hinchas del PSG

Muchos rumores se escuchaban del traspaso de Neymar al Real Madrid para la siguiente temporada, sin embargo, el ex Barcelona publicó una foto en sus redes sociales donde luce la nueva camiseta del PSG, acompañado de una frase. "Orgulloso de usar la nueva camiseta y seguir dándole alegrías a todos" escribió.

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos #ICICESTPARIS @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh

— Neymar Jr (@neymarjr) 12 de mayo de 2018