Figura de Colombia en Rusia 2018 es nuevo fichaje de Atlético de Madrid

Atlético de Madrid y PSV Eindhoven pudieron llegar a un acuerdo por una de las grandes figuras de la selección de Colombia en Rusia 2018. Se trata de Santiago Arias, el lateral derecho se ha convertido en nuevo jugador del conjunto colchonero tras la partida de Sime Vrsaljko al Inter de Milan.

Cabe recordar que Vrsaljko, jugador croata de gran participación en Rusia 2018, fue fichado por el cuadro italiano a modo de cesión.

De otro lado, Santiago Arias sumará su tercera experiencia en clubes europeos. A sus 26 años ha pasado por Sporting de Lisboa en 2011 y en 2013 fichó por PSV. Justamente fue la temporada pasada donde fue elegido como el mejor jugador de la temporada en la Eredivisie tras marcar 9 goles.

"Con la llegada de Santiago Arias, incorporamos un jugador joven y a la vez experimentado en Europa, con un gran potencial físico y con calidad", destacó el Atlético en su comunicado de este martes tras el fichaje del colombiano.

Were delighted to announce an agreement with @psveindhoven over the transfer of @santiagoarias13. Welcome, Santiago!

https://t.co/b75Bb18ynG#AúpaAtleti pic.twitter.com/JcdPZV2q9t