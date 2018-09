Samuel Eto'o defendió a capa y espada a Lionel Messi [VIDEO]

Samuel Eto'o fue una de las figuras invitadas a la ceremonia organizada por la FIFA en los premios The Best. El exgoleador del Barcelona dejó clara su opinión, para él Lionel Messi sigue siendo el mejor del mundo a pesar de los que votaron no lo llegaron a colocar entre los tres finalistas.

Apoyo a Leo

VIDEO: FACEBOOK

'Leo para nosotros siempre será el mejor del mundo, de todos los tiempos. Son los humanos que eligen y han elegido estos tres, que lo han hecho también bien este año. Pero eso no quita que para gente como yo y para muchos, Leo es el mejor jugador de todos los tiempos', afirmó sin ninguna traba el ariete que compartió varias temporadas con 'la Pulga' en el cuadro azulgrana.

Eto'o también tuvo palabras para Mohamed Salah, el marroquí es en la actualidad el africano con mejor presente y futuro. Brilló la temporada pasada en el Liverpool, guiando sus colores hasta la final de Champions League, pero lamentablemente en el Mundial Rusia 2018 no apareció ni su sombra en el Grupo A compartido con Uruguay, Rusia y Arabia Saudí.

'Es mi elección de corazón 'Mo' Salah lo hizo bien la temporada pasada y espero que sea conocido, no porque es africano, sino porque lo hizo bien como jugador'', agregó el jugador que paseó su fútbol por equipos como Inter de Milán, Real Madrid, Mallorca, Barcelona y Everton, entre otros.