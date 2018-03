¿Qué dijo Sampaoli tras la goleada que España le propinó a Argentina?

Jorge Sampaoli es hoy por hoy el hombre más criticado de Argentina, luego de la humillante goleada (6-1) que sufrió la selección de ese país a manos de su similar de España. En la rueda de prensa posterior a ese encuentro, el 'Hombrecito' trató de explicar la catástrofe.

"El equipo intentó quitarle la pelota a España desde el inicio y buscar la posibilidad de generar a través de las características de los jugadores, de buscar esa realidad que entrenamos. En el primer tiempo se dieron episodios muy favorables para España cuando por ahí no había dominado para ir 2-0", fue lo primero que dijo Sampaoli.

"En el segundo tiempo, España nos agarró atacando un poco con mucho vértigo y un poco de desorden. Cuando terminábamos mal los ataques vinieron goles muy rápidos. Y eso generó la diferencia que hubo en el resultado", añadió el técnico de la albiceleste.

"Los goles de ellos nos golpearon mucho"

Jorge Sampaoli también fue claro en señalar que el marcador final, a su parecer, no reflejó lo ocurrido en el campo. "En el desarrollo no hay una diferencia tan abultada, pero el resultado marca que indudablemente hay que hacerse cargo de este partido para que estas cosas no pasen en la Copa del Mundo".

"No esperábamos que el equipo rival nos generara a lo mejor, con un dominio tan equitativo del partido, tanta contundencia. Me justificaría decir que el desarrollo no fue tan amplio como el resultado, pero la verdad es que nos golpearon mucho los goles y eso lo tenemos que mejorar. Tenemos que aprender de todo", agregó.

"60 minutos no alcanzan"

Jorge Sampaoli no dudó en asumir la responsabilidad luego de tremendo papelón. "Son partidos o resultados muy atípicos que pueden llegar a modificar la óptica del entrenador si por ahí no analizas profundamente lo que pasó. Nos hacemos cargo de todo lo que nos compete, que fue mucho en este resultado", apuntó.

"Fue increíble, pero 60 minutos no alcanzan. El rival aprovechó su jerarquía y nos abofeteó por la forma en que nosotros jugamos. Me da una pena terrible que se haya dado este resultado. El resultado no fue tan futbolístico, fue muy anímico", concluyó.