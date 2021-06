Sadio Mané y sus gestos nobles han vuelto a ser noticia en todo el mundo. En esta ocasión, el delantero de Liverpool ha realizado una donación con la finalidad de iniciar la construcción de hospital en su lugar de nacimiento. Para acordar detalles relacionados con el proyecto, el jugador se reunió con Macky Sall, presidente de Senegal.

El futbolista de la selección desembolsó una cifra de 500 mil euros para la mencionada obra que beneficiará a un total de 34 aldeas aledañas a Bambali, el pueblo natal del goleador. De acuerdo con las primeras informaciones, el centro de salud contará con atención maternal, consultorios dentales y otras especialidades para atender las necesidades de sus compatriotas.

“Muy honrado por la audiencia que me concedió el Jefe de Estado, Su Excelencia Macky Sall. Un buen momento de discusión sobre fútbol, pero también sobre nuestros proyectos sociales”, escribió el representante del cuadro nacional mediante las redes sociales en imágenes en las que aparece acompañado del mandatario.

A su vez, la presidencia indicó lo siguiente con respecto a la cumbre con la figura de los ‘Reds’: “El futbolista Sadio Mané fue recibido esta tarde por el Presidente Macky Sall. El delantero del Liverpool ha presentado al Jefe de Estado un ambicioso proyecto para construir un hospital en Bambali y cuenta con el apoyo del estado para el personal médico”, indican.

De esta manera, el deportista brindará una gran ayuda a los suyos, pues en su tiempo comentó las necesidades de las personas en Bambali. “Como no había hospital en Bambali, llevaron a mi padre a un pueblo cercano para ver si podían salvarlo cuando enfermó, pero no tuvieron éxito y murió por eso. También recuerdo que mi hermana nació en casa porque no había hospital en nuestro pueblo, es una situación muy triste para todos, pero que no volverá a pasar”, confesó.

Más donaciones de Mané

El futbolista africano, como en esta ocasión, siempre tiene presente a su pueblo. En el 2019, el jugador donó 300 mil euros para la construcción de una escuela de educación secundaria y un año antes envió 300 camisetas de Liverpool para que sus coterráneos puedan ver la final de la Champions League.

Asimismo, Mané y sus asociados están trabajando en un proyecto para realizar más construcciones como una oficina de correo y una gasolinera para abastecer de estos servicios a los pobladores del sur de Senegal. Se estima que habría una nueva inversión que ronda los 500 mil euros.