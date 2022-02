En marzo, Polonia enfrentará a Rusia en una de las llaves correspondientes al repechaje de UEFA al Mundial Qatar 2022. A un mes del compromiso y horas después del ataque armado contra Ucrania, Cezary Kulesza, presidente de la federación polaca, anunció en Twitter que no desea disputar el compromiso contra el rival que dejó el sorteo. Las palabras del directivo fueron respaldadas por Robert Lewandowski, capitán de la selección y uno referente en el mundo del fútbol.

“¡Se acabaron las palabras, es hora de actuar! Debido a la escalada de agresión de la Federación Rusa hacia Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar el partido de repesca contra Rusia. Esta es la única decisión correcta. Estamos en conversaciones con las federaciones checa y sueca y para presentar una posición común a la FIFA”, expresó el titular de la entidad deportiva en sus redes sociales.

Enseguida, por la misma vía, Lewandowski apoyó la postura manifestada por Kulesza. “¡Es la decisión correcta! No me puedo imaginar jugar un partido contra Rusia en una situación en la que mantiene la agresión armada en Ucrania. Los futbolistas y aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos hacer ver que no pasa nada”, sostuvo el goleador de Polonia y Bayern Múnich.

Robert Lewandowski y el presidente de la federación de Polonia se pronuncian sobre el partido contra Rusia. (Foto: Captura)

El pedido de Polonia y dos federaciones

El jueves pasado, cuando el conflicto armado tenía horas de iniciado, las federaciones de fútbol de Polonia, Suecia y República Checa (estos dos últimos potenciales rivales de Rusia en la repesca mundialista) suscribieron un comunicado en el que solicitaron a FIFA y UEFA no pisar suelo ruso para disputar sus compromisos de clasificación a la Copa del Mundo.

Entonces, tras la reunión de emergencia entre las cabezas de UEFA, hubo una decisión: “El Comité Ejecutivo también decidió que los clubes y las selecciones nacionales de Rusia y de Ucrania en competiciones UEFA deberán jugar sus partidos en casa en sedes neutrales hasta nuevo aviso”. Aunque, según las palabras del presidente federativo de Polonia, irán más allá de la mano de sus homólogos suecos y checos.

¿Cuándo se jugarán los partidos?

Polonia debería medirse en principio a Rusia el 24 de marzo en Moscú en la semifinal de su repesca, un partido organizado por la FIFA. Si los rusos superan a los polacos, deberían recibir luego, el 29 de marzo, a Suecia o República Checa, que se miden el 24 en la otra semifinal.

Hasta ahora, la FIFA no ha tomado medidas contra Rusia y el jueves se limitó a mostrarse “preocupada” ante una situación “trágica e inquietante”, según su presidente, Gianni Infantino.

“El primer partido es en un mes, esperamos por supuesto que esta solución se haya solucionado mucho antes de eso. Queremos creer en eso firmemente, pero podemos tomar una decisión en cualquier momento”, había añadido Infantino en su conferencia de prensa del jueves.