Hace solo unas horas, Rusia inició con el ataque militar contra Ucrania. Desde entonces, los reportes de la prensa internacional presentan las primeras pérdidas humanas y materiales en el país afectado. Frente a tamaño acontecimiento, todos los ámbitos han sido seriamente golpeados y el fútbol es uno de ellos.

A lo largo del jueves se conoció el testimonio de un grupo de jugadores brasileños que pertenecen a las filas del Shakhtar Donestk y Dinamo Kiev. En un comunicado, los deportistas desvelaron que están internados en un hotel con sus familias y pidieron ayuda al gobierno de su país para abandonar el territorio europeo.

También hay futbolistas de nacionalidad argentina, como Fabricio Alvarenga. El hombre que milita en el Rukh Lviv de Ucrania expresó su molestia por la cantidad de mensajes que recibió apenas empezó la operación militar de Rusia. En tal sentido, el ex Vélez Sarsfield compartió una historia mediante Instagram.

“Cuando las cosas van bien a todos les chupa un huevo, a nadie le importa. Hacen de cuenta que no existís. Pero cuando pasa algo malo... Ahora todo el mundo quiere mandarte mensaje, llamar, hacer notas. No rompan los huevos”, expresó Alvarenga en un mensaje dirigido a los periodistas que intentaron establecer comunicación con él.

Fabricio Alvarenga, jugador argentino en Ucrania, explotó en redes sociales. (Foto: Instagram)

Panorama diferente

La semana pasada, Alvarenga accedió al diálogo con el diario La Nación. En esa conversación, el argentino graficó una situación completamente diferente a la que se vive en las últimas horas en Ucrania.

“La gente habla, pero donde yo estoy viviendo está tranquilo. La gente no tiene ningún temor. No pasa nada. No hay ningún despliegue militar por las calles. La verdad es que mi familia y yo no estamos preocupados. Nos sentimos tranquilos”, sostuvo en aquella ocasión.

Reunión de UEFA

La UEFA condenó enérgicamente la invasión militar rusa en Ucrania y aseguró que está “tratando la situación con la máxima seriedad y urgencia”, y que tomará decisiones que anunciará este viernes sobre la sede de la final de la Champions League, que está prevista para el 28 de mayo en San Petersburgo.

En un comunicado el organismo declaró que “comparte la importante preocupación de la comunidad internacional por la situación de seguridad que se desarrolla en Europa y condena enérgicamente la actual invasión militar rusa en Ucrania”.

“Como organismo rector del fútbol europeo, la UEFA trabaja incansablemente para desarrollar y promover el fútbol de acuerdo con los valores comunes de Europa, como son la paz y el respeto a los derechos humanos, todos presentes en el espíritu de la Carta Olímpica. Mantenemos nuestra solidaridad con la comunidad futbolística ucraniana y estamos dispuestos a tender la mano al pueblo de Ucrania”, añadió.

Después de convocar este jueves una reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo para este viernes, la UEFA insistió en que está “tratando esta situación con la máxima seriedad y urgencia”, y que su Ejecutivo “tomará decisiones al respecto y las anunciará mañana”.