Rusia 2018: Yaco Eskenazi desechó invitación de Jefferson Farfán

Yaco Eskenazi reveló, en una entrevista con el diario Trome, que su amigo el futbolista Jefferson Farfán lo invitó a la fiesta mundialista de Rusia 2018, pues ofreció hospedarlo durante todo ese mes.

Sin embargo, Yaco decidió no aceptar la invitación, pese a lo buena que era. El exintegrante de un conocido reality en la televisión peruana, explicó la razón y expresó que prefiere vivir el mundial con su familia.

"Tomé la decisión de no ir porque si no va mi hijo ni Natalie, no voy. Este sería el primer Mundial con mi hijo, pero creo o siento que será más rico vivirlo con él. Me daba pena irme solo sin mi esposa y Liam, por eso no viajaré", indicó el ahora conductor de televisión.

"Sí, recibí la invitación para alojarme en una de sus casas, pero no iré", anadió.