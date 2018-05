Rusia 2018: Manuel Neuer pone en duda su presencia con Alemania

En setiembre del 2017, Manuel Neuer, hombre importante en Bayern Múnich de Alemania, sufrió la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo. La recuperación demandaba de varios meses, y su participación en el Mundial Rusia 2018 no estaba en riesgo con la selección alemana. Sin embargo, a menos de mes y medio para el inicio de la cita, el golero hizo unas declaraciones que han causado polémica en toda Alemania.

Que duda cabe que Manuel Neuer es uno de los guardametas más importantes del mundo. No obstante, casi en la última etapa de recuperación, el '1' del 'Die Mannschaft' asegura que no debería ir por encontrarse fuera de ritmo. No creo que sea concebible que vaya al torneo tras tanto tiempo sin jugar. Aún quedan algunos partidos, así que esperemos a ver qué pasa, argumentó su actual momento.

Mientras su compañeros en la selección alemana, Jérome Boateng, quien se viene recuperando de una seria lesión, manifestó sus esperanzas de llegar en óptimas condiciones al Mundial. "Estoy recuperándome. No creo que esté en peligro el Mundial dijo el zaguero.

