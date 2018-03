Irá a Rusia 2018 con Inglaterra y usa los chimpunes de Cristiano por cábala

No cabe duda que jugadores como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo siempre sirven de inspiración o motivación para otros jugadores que aspiran a llegar al nivel de ellos. Uno de estos jugadores es el internacional con Inglaterra y que tiene un lugar seguro en Rusia 2018, Jamie Vardy, quien usa los chimpunes de Cristiano Ronaldo como cábala.

Todo surge a raíz de un conflicto con su marca patrocinadora, que le quería brindar unos chimpunes que no eran de su agrado. Por ello, Jamie Vardy optó por comprarse unos de Cristiano Ronaldo y desde allí no ha parado de hacer goles: ha marcado 7 goles en 10 partidos. Además, rompió una mala racha con Inglaterra, pues no marcaba desde el 26 de marzo de 2017.

En Inglaterra señalan que todo esto se debe a su cábala de usar los chimpunes de Cristiano Ronaldo y esperan que esta buena racha continúe hasta Rusia 2018, pues Inglaterra ha realizado actuaciones decepcionantes en los últimos mundiales.

