Rusia 2018: Cristiano Ronaldo recibe consejos sexuales de mujer de compañero

Siempre previo a un mundial, como el que se disputará este mes en Rusia 2018, los tabúes sobre si los seleccionados de los diferentes países clasificados deberían o no mantener relaciones sexuales antes de un partido aparecen de pronto. La selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, recibió unos gratos consejos sobre dichos temas por parte de la esposa del portero Rui Patricio, la sexóloga Vera Ribeira.

La mujer del ahora ex golero del Sporting de Lisboa inició su conferencia hacia el plantel portugués comentando que el no tener intimidad antes de los partidos no es recomendable. "La abstinencia sexual no es nada positiva", señaló la especialista en el marco del lanzamiento de su libro 'Manuel de Seducción', donde destaca los beneficios del sexo en la vida de un jugador de fútbol.

Vera Ribeira aseguró que "el futbolista no debe abstenerse de tener relaciones sexuales antes de los partidos". La sexóloga defiende una vida sexual activa en la que tenga un papel importante la masturbación para que los jugadores puedan controlar los niveles de ansiedad y estrés durante la Copa del Mundo

