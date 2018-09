Ruggeri destrozó a Marcelo Bielsa por su mal paso en la selección argentina

La selección argentina terminó su gira de amistosos en Estados Unidos donde obtuvo un triunfo y un empate. La imagen de la albiceleste al mando de Lionel Scaloni fue grata y debido a ello, muchos argentinos desean que él se quede al mando de Argentina y detener la búsqueda de un nuevo DT.

Óscar Ruggeri, ex campeón del mundo con Argentina en 1986 y ahora comentarista en la cadena internacional Fox Sports, habló acerca de Scaloni en el programa '90 Minutos deFútbol', pero minutos después empezó con una dura crítica a Marcelo Bielsa y su paso en la selección argentina durante el inicio del nuevo milenio.

"¿Marcelo Bielsa es un buen técnico? Sí, pero en la Selección fue el fracaso más grande de todos los técnicos que pasaron. A cualquier otro que quedara afuera en primera ronda lo fusilaban", dijo Óscar Ruggeri.

En una parte de sus declaraciones, Óscar comparó a Marcelo Bielsa con Pablo Vicó (DT de Almirante Brown de la Segunda División de Argentina que se hizo conocido esta semana por eliminar a Independiente en la Copa Argentina): "¿Por qué no puede ser mejor que Bielsa? A mí en la selección argentina no me dio nada, tuvo posiblemente a los dos mejores delanteros de la historia argentina", finalizó.

