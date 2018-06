Ruggeri: 'a Chilavert nadie lo quería' y arquero lo mandó a bailar con Tinelli

José Luis Chilavert no tardó mucho en responder los comentarios de Óscar Ruggeri utilizando las redes sociales, el exdefensa de la selección Argentina aseguró que al portero paraguayo nadie lo quería en la interna de Vélez Sarsfield cuando recién aterrizó en el equipo de la 'V' azulada.

Ruggeri atacó

'A él no lo quería nadie. Lo tuve un año y medio de compañero. Con nosotros no hablaba. O sea, no hablaba, estaba tranquilo', disparó Óscar Ruggeri sobre la presencia de José Luis Chilavert en el cuadro argentino sin imaginar que 'Chila' no tardaría mucho en darle su 'vuelto' a través del mismo Twitter.

'Óscar Ruggeri, no te hagas el guapo en la TV. En el vestuario de Vélez en el Polideportivo corriste y desde que te sacaron de Vélez ganamos todo. Eras la piedra. Éxitos en el programa que te tienen de bufón. Pídele a Tinelli que te lleve a bailar', escribió en Twitter José Luis Chilavert encendiendo un duelo que durará algunos capítulos más debido a los fuertes adjetivos que se regalaron.