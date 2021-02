El partido entre Rosario Central y Argentinos Juniors dejó una lamentable escena que tuvo como protagonistas a Emiliano Vecchio, mediocampista del club rosarino, y Andrés Merlos, el árbitro asignado para este encuentro. La escena se ha viralizado por la polémica frase que soltó el futbolista de 32 años.

La secuencia arrancó con la protesta del jugador, tras recibir una tarjeta amarilla por una falta que había ocurrido minutos antes. Enseguida, los dos personajes tuvieron un cruce caliente de palabras. Luego, la autoridad del choque desveló al portero Fatura Broun lo que había pronunciado su compañero.

“Tengo 30 ‘palos verdes’ (dólares), me dijo”, aseguró Merlos al guardameta del ‘Canalla’. “Tengo 20”, presumió Vecchio, mientras el principal se retiró del área. Por esa razón, el volante de Rosario Central ha sido señalado en los medios de comunicación y por los fanáticos en las redes sociales.

Más adelante, según el diario Olé, el hombre del elenco rosarino aprovechó el entretiempo y se acercó al árbitro para pedirle perdón por el lamentable incidente. Tras el final del juego, el volante se disculpó públicamente y aseguró sentirse avergonzado por lo había dicho.

“Me da mucha vergüenza, la gente que me conoce sabe que no soy así, pero estaba sacado. No soy de enojarme mucho. Tal vez yo me acerqué, se lo dije cerca. Él anteriormente me había dicho varias cosas para que yo llegue a ese punto también, él tiene un trato muy especial con los jugadores. Yo no soy de hacer esas cosas, no soy de enojarme”, expresó.

Enseguida, Vecchia aclaró la historia de los ’20 palos verdes’. “Es mentira, obviamente. Se lo dice al arquero para que lo escuchen las cámaras. Imagínate si yo hubiera dicho lo que él me dijo. Hay cosas que para mí quedan dentro de la cancha. No lo tendría que haber dicho de esa manera para que lo escuche. Me dijo algunas cosas, yo le respondí”, cerró.